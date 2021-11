Kanye West vient de confirmer la sortie d’une version deluxe de "Donda"

"Donda" va avoir le droit à sa version Deluxe, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Kanye West.

Donda de Kanye West est déjà de loin l'album le plus long de sa discographie, avec 27 chansons et près de deux heures d'écoute. Mais il est sur le point de devenir encore plus long…

Un retour, mais pour quand ?

Lors de son apparition sur le podcast Drink Champs de N.O.R.E. et DJ EFN ce jeudi 4 novembre, sa première interview de l'ère Donda, Kanye a confirmé qu'il allait sortir une édition Deluxe de son dixième album studio, rejoignant ainsi la tendance de la plupart des projets rap de nos jours.

Bien que Ye n'ait pas fourni d'autres détails, comme une date de sortie ou une liste de morceaux, il a donné aux fans un avant-goût de la version étendue en interprétant l'un des morceaux bonus en direct sur Drink Champs.

"J'ai écrit cette chanson pour Donda que nous allons mettre sur l'album bonus, sur le deluxe", a-t-il déclaré avant de se lancer dans une chanson et d'interpréter le morceau à venir.

La spéculation sur une version Deluxe de Donda a éclaté la semaine dernière lorsque des fans ont repéré des messages sur diverses plateformes européennes d'Apple Music faisant allusion à cette sortie. "Une version deluxe du dixième miracle discographique de Yeezus", pouvait-on lire sur Apple Music Italie, tandis qu'en Allemagne, on pouvait lire : "Ye élargit son œuvre épique avec de nouvelles chansons."

Reste plus qu'à connaitre la date… Quoique connaissant Kanye West même en la dévoilant rien n'est fait.