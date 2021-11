Kanye West veut reconquérir Kim Kardashian : "j'ai fait des erreurs"

Kanye West veut retourner dans les bras de son ex Kim Kardashian et fait ses excuses.

par Team Mouv'

Kanye West l'annonce, il souhaite se remettre avec Kim Kardashian. Après avoir fait la paix avec Drake il semble donc en pleine période de réconciliation en ce mois de novembre.

Kim manque à Kanye

Durant une visite à Skid Row à Los Angeles, Ye a déclaré que "lorsque Dieu réunira Kimye, des millions de familles seront influencées et verront qu'elles peuvent surmonter l'œuvre de la séparation, du traumatisme que le diable a utilisé pour maintenir les gens dans la misère". L'auteur de Donda a poursuivi en disant que Dieu souhaite voir la rédemption dans les relations des gens.

L'artiste originaire de Chicago a ensuite tenu a présenter ses excuses : "Nous avons fait des erreurs. J'ai fait des erreurs", a-t-il déclaré. "J'ai fait publiquement des choses qui n'étaient pas acceptables en tant que mari, mais là, aujourd'hui, pour une raison quelconque, mais je suis là pour changer le récit."

Il semble que le plus dur pour Kanye soit de voir de moins en moins ses enfants depuis sa séparation avec Kim. Mais selon ses dires, il fait de son mieux pour rester dans leurs vies : "Je dois être à côté de mes enfants autant que possible [ ... ] Donc, quand je ne suis pas à la maison, j'ai une maison juste à côté de la maison. Je fais tout pour être juste à côté de la situation [ ... ] J'essaie d'exprimer cela de la manière la plus saine, la plus calme possible, mais j'ai besoin de rentrer à la maison.".

Malheureusement pour Ye, pour récupérer Kim, il est peut-être trop tard. Ces dernières semaines, Kim Kardashian a été aperçue en train de profiter de la compagnie du comédien/acteur Pete Davidson, les deux stars ayant été vues en train de dîner ensemble et de se tenir la main.