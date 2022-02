Kanye West veut que Drake soit le narrateur de son docu Netflix

Ye souhaite que Drake soit le narrateur de la série Netflix "Jeen-Yuhs".

par Team Mouv'

Le prochain documentaire de Kanye West se rapproche, mais cela ne signifie pas que tout est terminé avec la mini-série.

Il va falloir se dépêcher...

Bientôt les spectateurs pourront apercevoir la vie intime et les talents de Ye grâce à l'arrivée de JEEN-YUHS, une série documentaire en trois parties qui sera diffusée sur Netflix. L'auteur de Donda a récemment déclaré qu'il voulait avoir le dernier mot sur le résultat de la série, mais les réalisateurs ne l'entendaient pas de cette oreille.

Ce lundi 7 février, Kanye a de nouveau fait surface sur les médias sociaux avec une autre capture d'écran d'un échange de textos où il indique clairement qu'il a une personne spécifique en tête pour ajouter une voix au projet. En effet, il a fait part de son désir que Drake soit le narrateur du documentaire en légendant son message par "Drake wanna do the narration", et il semble que le rappeur canadien soit d'accord avec cette idée puisqu'il a aimé le message sur Instagram.

Le documentaire doit sortir le 16 février et même si Ye a demandé à Netflix de lui faire valider son documentaire avant sa sortie, on se demande si son souhait pourra se réaliser en si peu de temps...