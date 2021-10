Kanye West veut ouvrir son école : la Donda Academy

Kanye West lance sa propre académie, la Donda Academy.

Kanye West serait sur le point d'ouvrir la Donda Academy, une nouvelle école en Californie du Sud .

Kanye West est partout

Nommée en l'honneur du 10e album studio du rappeur, l'école se concentre sur le basket - ball . Elle a d'ailleurs déjà intégré un certain nombre de joueurs de basket - ball universitaire parmi les mieux cotés des États - Unis . La Donda Academy aurait pour objectif de "trouver l'intersection entre la foi et l'innovation du futur" et de "donner aux étudiants une éducation qui durera dans un monde en constante évolution".

Un basketteur prometteur, Jakhi Howard, a confirmé son transfert vers l'école sur Instagram, en écrivant : "Je vais déménager en Californie et je vais être transféré à Donda Academy, je veux vous remercier NORCROSS et toute la BLUE DEVIL FAMILY STILL WILL BE MY FAMILY . "

Il y a peu d'informations sur la Donda Academy jusqu'à présent, mais une déclaration de mission sur leur site officiel, qui propose également une option pour demander l'admission, se lit comme suit : "En utilisant une éthique d'intégrité et de soin, la "Donda Academy" prépare les étudiants à devenir la prochaine génération de leaders__, de penseurs et d'innovateurs en leur fournissant une éducation de classe mondiale qui comprend un programme de base rigoureux, et un accent sur la durabilité, la créativité, la pensée critique et la résolution de problèmes . "

En plus de cette Académie il semblerait que Ye veuille lancer une gamme de produits technologiques "DONDA" . Selon les documents juridiques obtenus par TMZ, le rappeur et producteur veut utiliser la marque "DONDA" sur une gamme d'ordinateurs, de tablettes et de smartwatches .