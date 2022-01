Kanye West veut organiser un défilé avec des SDF

Kanye West continue d'entreprendre en faveur des sans-abris.

Kanye West a une nouvelle idée pour résoudre la crise des sans-abri à Los Angeles : il souhaite que ces derniers deviennent mannequins pour les vêtements qu'ils fabriquent.

Tout un écosystème autour des sans-abris.

En ce moment, l'auteur de Donda travaille avec la marque de vêtements de rue Skid Row Fashion Week sur une nouvelle collaboration et un défilé de mode dans le but d'aider les sans-abri. David Sabastian, le fondateur de Skid Row Fashion Week, a révélé à TMZ qu'il a rencontré Ye début janvier et ils ont décidé de créer une collab de vêtements Yeezy X Skid Row Fashion Week.

Le créateur de Skid Row Fashion Week explique également que son entreprise fait don d'une partie de ses ventes pour aider les personnes vivant dans le quartier de Skid Row et que l'usine qui fabrique les vêtements emploie des sans-abri. La collaboration avec Yeezy utilisera 100% des recettes pour aider les sans-abri de Skid Row. De plus, David Sabastian a révélé que Kanye et lui en sont aux premières étapes de la planification d'un défilé de mode où ils engageraient des personnes de l'usine SRFW pour défiler avec les vêtements.

Et alors qu'il a récemment déclaré *"*Je vais être SDF dans un an. Je vais transformer toutes les maisons que je possède en églises. On va faire cet orphelinat, et ce sera un endroit où tout le monde pourra aller." Kanye West continue d'agir en faveur des sans-abris et de montrer que si il reste l'une des figures les plus controversées de la musique actuelle, il n'en n'oublie pas certaines bonnes actions.