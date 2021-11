Kanye West veut faire la paix avec Drake

Kanye West déclare vouloir faire la paix avec Drake.

par Team Mouv'

Kanye West continue à faire du Kanye West. Quelques jours seulement après avoir lancé un énième pique à Drake concernant un possible Verzuz, il dévoile une vidéo dans laquelle il tend la main à ce dernier.

Kanye en mode peace

En effet, Ye, a invité Drake à apparaître "en tant qu'invité spécial" lors d'un événement annoncé le 7 décembre à Los Angeles. Dans une vidéo, postée à l'origine sur le compte Instagram de J Prince (PDG du label Rap-A-Lot), l'auteur de Donda, en train de lire des notes sur son téléphone, reconnait son conflit avec Drake, et déclare qu'"il est temps d'y mettre un terme."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dans sa légende sur le post Instagram, J Prince indique qu'il a vu Kanye le soir (7 novembre) à la Chapelle Rothko à Houston, et a transmis un message de Larry Hoover, qui a exprimé son souhait de voir la paix entre les deux artistes. Hoover, cofondateur du gang des Gangster Disciples de Chicago, est actuellement incarcéré à ADX Florence dans le Colorado mais a très souvent reçu le soutient Rick Ross, ou encore de Kanye.

Alors que Drake et Ye ont été tous deux au cœur d'un des plus gros clash de l'année, allant même jusqu'à ce que le rappeur de Toronto unfollow l'ex de Kim Kardashian, cette demande de réconciliation parait donc pour le moins surprenante. Pour l'instant Drake n'a pas réagit et on se demande bien si cette paix aura réellement lieu.