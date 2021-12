Kanye West va offrir 4000 jouets à des familles dans le besoin

4000 jouets vont être offerts par Kanye West à une collecte humanitaire.

par Team Mouv'

Après avoir tout récemment déclaré : "Je vais être SDF dans un an. Je vais transformer toutes les maisons que je possède en églises. On va faire cet orphelinat, et ce sera un endroit où tout le monde pourra aller.", Kanye West fait un nouveau geste pour le bien commun en cette fin d'année.

Kanye a le cœur sur la main

Kanye West a conquis le cœur de millions de fans en réalisant un super geste pour la société en cette période de fêtes. Une association caritative locale du sud de Chicago a fièrement qualifié l'auteur de Donda de "Père Noël des temps modernes" après qu'il a fait don de près de 4 000 jouets à une collecte communautaire. Ces jouets seront distribués lors d'un événement dimanche 26 décembre à Englewood.

"Je suis si fière que Kanye réponde, une fois de plus, à notre demande d'aider les enfants d'Englewood et d'ailleurs", a déclaré Stephanie Coleman, conseillère municipale de Chicago, à ABC7. "Il n'est pas un étranger à notre communauté", a-t-elle poursuivi. "Sa présence a toujours été ressentie dans nos quartiers et il aime rendre visite, mais ce Noël, il a vraiment été notre Père Noël des temps modernes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Outre Ye, les jouets ont également été donnés par des propriétaires d'entreprises locales et des leaders de la communauté parmi les personnes dans le besoin. Après avoir fait une apparition surprise à l'événement annuel de Thanksgiving de "La Mission" ( organisation caritative pour les sans-abris) de Los Angeles et y distribuer plus de 1000 repas, c'est la deuxième fois ces dernières semaines que les fans du rappeur de Chicago ont été témoins de son côté philanthropique.