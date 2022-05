Kanye West va bosser sur les nouveaux emballages de McDonald's

Kanye West collabore avec McDonald's sur un nouveau packaging.

par Team Mouv'

En février, lors du SuperBowl, Kanye West avait été aperçu dans une publicité pour McDonald's, le premier signe d'une collaboration qui commence de plus en plus à voir le jour...

Kanye x McDo

L'auteur de Donda est revenu sur Instagram ce lundi 23 mai, après avoir été suspendu de la plateforme pendant 24 heures en mars dernier, avec une photo d'un nouveau design net et propre pour les Burgers de la célèbre firme américaine.

Ye fait équipe avec le légendaire designer industriel de Muji, Naoto Fukasawa, pour "réimaginer les emballages de McDonald's", a-t-il légendé la photo. "La semaine prochaine, ce sont les frites", a-t-il écrit dans sa story Instagram, faisant référence à son morceau Gold Digger, dans lequel il rappait : "This week he moppin' floors, next week it's the fries".

Capture story @kanywest

De son emballage transparent à sa forme de boîte, le design a définitivement la touche Kanye West : minimal et sobre. Il est également très éloigné du design traditionnel, qui voit les aliments contenus dans des emballages aux couleurs vives arborant le logo McDonald's.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le choix de collaborer avec McDonald's est peut-être un peu inattendu, mais le rappeur avait déjà exprimé son affection pour la chaîne de restauration rapide dans le poème McDonalds Man. Kanye et sa femme de l'époque, Kim Kardashian, ont également figuré dans un post Instagram de McDonald's détaillant leurs repas préférés en 2020.

Pour l'instant, McDonald's n'a pas encore commenté cette collaboration sur ses comptes Twitter ou Instagram. On espère donc qu'il ne s'agit pas juste d'un nouveau délire mégalo de la part de Kanye...