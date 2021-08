Kanye West : "Universal a sorti mon album sans mon accord"

Kanye West n'est pas content et le fait savoir.

par Team Mouv'

A la surprise générale, le dixième album de Kanye WestDonda a été dévoilé ce dimanche 29 août dans l'après - midi ( pour la France ) , alors qu'on ne croyait presque plus à une sortie . . .

"Donda" : une sortie compliquée

Forcément, une telle sortie a secoué bien comme il faut le rap game et les fans avec un casting XXL et pas moins de 27 titres pour un album d'1 heure et 48 minutes . Clairement, Kanye était le centre du monde ce dimanche, mais visiblement cette date ne lui convient pas . Sur Instagram, il a affirmé que c'est Universal qui a lâché le projet sans son accord . Et qu'en plus, le morceau Jail 2 avec DaBaby a été bloqué . . . mais seulement quelques heures .

Kanye West - post Instagram x Universal

Pour l'instant, Universal ne s'est pas exprimé sur cette annonce de l'artiste de Chicago . De toute façon, à chaque fois que Kanye sort un projet, il y a toujours des galères de date, de feats . . .

Accord ou pas, le plus important c'est qu'on puisse écouter ce nouvel ovni signé Mr . West .