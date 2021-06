Kanye West a unfollow toute la famille Kardashian

À l'approche du divorce, Kanye West prolonge la séparation sur les réseaux avec la famille Kardashian.

par Team Mouv'

Lors d'une séparation, il arrive parfois de couper les ponts avec l'ex d'abord mais ensuite avec tous les contacts associés, comme la famille par exemple, c'est le cas de Kanye West qui a décidé de rompre également avec la famille de son ex - femme, Kim Kardashian.

Rupture sur les réseaux

Depuis l'annonce de leur séparation il y a quelques mois, Kanye West s'était fait discret, isolé dans son ranch, loin des remous médiatiques concernant le divorce initié par Kim après 7 ans de mariage et quatre enfants . Si l'entente paraissait plutôt sereine entre les deux exs qui semblaient avoir trouvé un terrain d'entente sur le plan administratif, il semblerait que l'entente sur le plan privée soit plus incertaine . En effet, comme le rapporte plusieurs sources, Kanye s'est désabonné des réseaux de toute son ex - belle famille, que ce soit les sœurs, la mère ect . . . personne n'est épargné .

Une décision soudaine mais qui peut se comprendre à l'approche de la finalisation du divorce et d'autant plus que Ye semble avoir déjà tourné la page en se rapprochant de la mannequin Irina Shayk sa nouvelle conquête .