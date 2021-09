Kanye West : une version deluxe de "Donda" en approche ?

Kanye West annonce une version deluxe du tout récent "Donda"

par Team Mouv'

Sur le compte officiel de Kids See Ghosts ( nom du duo formé entre Kanye West et Kid Cudi ) Ye a teasé la sortie d'une version deluxe de son album Donda pour le 12 septembre .

Un nouveau faux espoir ?

A peine deux semaines après la sortie de la première version, le public aura donc déjà le droit à des titres bonus de la part de Kanye . Lui qui a affolé les compteurs pour sa première semaine d'exploitation n'est donc pas en reste . Alors simple coup marketing pour relancer son projet face au succès de Drake ou réelle information ? Rien n'est moins sûr pour l'instant . On connait la faculté du rappeur originaire de Chicago à nous faire faux bonds et promettre des sorties d'album qui ne se réalisent jamais . Rappelons que Donda est sorti avec plus d'un mois de retard par rapport à la première annonce .

Un projet sous quelle forme ?

Le format originel de l'album comporte 27 sons et dure 1h48, combien de sons nous réserve cette version deluxe ? Connaissant l'artiste, Donda pourrait donc dépasser les 3h d'écoute dans sa globalité. De plus Kanye propose déjà 2 versions de certains morceaux (Jail, Ok Ok, Junya) dans l'album originel, avec pour seule distinction les changements de featurings . On est en droit donc de se demander si Donda Deluxe sera composé de morceaux inédits ou simplement de nouveaux invités . Rendez vous le 12 septembre ! ou pas . . .