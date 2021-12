Kanye West : une de ses chansons élue pire son de l’année 2021

Une des chansons du dernier album de Kanye West est élue pire morceau de l'année 2021.

par Team Mouv'

Kanye West a connu beaucoup de succès cette année mais à l'heure de faire les tops et flops de cette année 2021, un média new-yorkais vient de placer un de ses titres dans les pires de l'année.

Donda, Donda, Donda, Donda...

Nous sommes fin décembre et les classements de fin d'année tombent dans tous les différents médias. Tout le monde y va de son top album de l'année, de ses révélations ou encore des ses meilleurs morceaux. Jeudi 23 décembre le New York Post a lui décidé d'envoyer ses 5 pires chansons de l'année. Et dans cette liste, il a un morceau de Kanye West.

En effet, bien que son dernier album, Donda, soit l'un des plus gros succès de l'année, une des chansons n'a pas plu à la rédaction du média américain. Il s'agit sans grande surprise de l'intro du projet, Donda Chant. Un titre dans lequel la chanteuse Syleena Johnson répète pendant 52 secondes le même mot "Donda" en hommage à la défunte mère de Ye.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce titre avait suscité beaucoup de réactions lors de sa sortie, car en effet, musicalement le morceau n'apportait pas grand chose. Le New York Post a défendu son choix en déclarant : "Bien que l’intention de Ye était la, cette chanson a probablement fait retourner sa mère dans sa tombe".