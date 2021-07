Kanye West : un sac d’air de la session d’écoute "Donda" en vente à 3000 dollars

Un fan de Kanye met en vente un sac d'air de la session d'écoute de "Donda"

par Team Mouv'

C'est l'évènement qui tient le monde du rap game en alerte depuis quelques jours : Kanye West serait sur le point de balancer son nouvel album tant attendu intitulé Donda en hommage à sa défunte mère .

L'évènement de l'année

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Kanye West a créé la sensation il y a quelques jours en annonçant la sortie prochaine de Donda, son dixième album studio dont la sortie était initialement prévue pour vendredi 23 juillet dernier . S'il n'y a toujours pas d'album à l'horizon, il y a quand même eu des sessions d'écoute exclusives : une première en privée avec ses amis, et une seconde pour les fans privilégiés au Mercedes - Benz Stadium à Atlanta ( dans lequel il vit maintenant en attendant de finir l'album . ) Comme on pouvait s'y attendre, il fallait forcément qu'un fan ayant assisté à la release party décide de tirer profit de cette session d'écoute exceptionnelle : en revendant un sac d'air provenant du stadium . . .

Une vente aux enchères pour de l'air . .

C'est donc sur eBay, le célèbre site où tout se vend et tout s'achète que le fan en question a décidé de mettre en vente ce sac d'air récupéré lors de cette session avec un prix d'enchère de départ à 3000 dollars .

capture d'écran de la vente aux enchères du sac d'air récupéré lors de la session d'écoute de "Donda"

Comme on peut le voir sur l'image, le prix stagne à 2 125 dollars, avec six offres aux total, il reste encore 5 jours aux fans les plus déterminés pour se procurer un peu d'air de Kanye .