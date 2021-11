Kanye West : surprise, il vient de dévoiler l'édition deluxe de "Donda"

L'édition deluxe de "Donda" vient de se révéler par surprise.

par Team Mouv'

Alors que Kanye West a sorti Donda, son dernier album très attendu, il y a à peine trois mois, il vient de balancer la version deluxe de l'album par totale surprise .

Ye est un maître du marketing, et sait teaser ses projets avec intelligence et finesse : depuis quelques temps, celui - ci envoyait des teasings de toutes formes concernant une version deluxe de son dernier album, Donda__ _ _ . Il y a quelques semaines, la toile s'était affolée quand Apple Music avait dévoilé ( peut - être par mégarde ) la rondelle de Donda deluxe .

Projet d'envergure, teasing XXL

C'est ensuite un panneau d'affichage au millieu de Los Angeles prévenant les passants de la sortie imminente de cette version qui a été publié . On pouvait lire sur le panneau : "une version deluxe du 10e miracle auditif de Yeezus" . De quoi, bien sûr, mettre en émoi les fans de Ye, avant que celui - ci remette le couvert : juste après la sortie d'une panneau d'affichage, la plateforme de streaming TIDAL a également teasé le projet via un tweet : "Kanye West présente Donda Deluxe", peut - on lire, laissant peu de place au doute .

…jusqu'à la sortie surprise de l'album la nuit du 14 au 15 novembre . Si la version originale de Donda comptait déjà de nombreux featurings prestigieux, l'album deluxe pourrait presque le surpasser, avec des titres du même acabit . Ye avait partagé un travail commun avec André 3000, que l'on peut retrouver sur le disque . En revanche, malgré un teaser d'un remix de Use This Gospel avec Eminem partagé en ligne, on ne retrouve pas ce dernier sur la tracklist .

Un beau cadeau pour les fans de Ye, qui ont le droit à de nombreuses apparitions et déclarations de leur idole ces derniers temps : Kanye est loin d'arrêter de faire parler de lui…