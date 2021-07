Kanye West suit une seule personne sur Instagram : son ex-femme, Kim Kardashian

Kanye West a passé une année compliquée... Depuis son divorce, les rumeurs se multiplient, sur sa vie personnelle et musicale mais il ne suit toujours qu'une seule personne sur Instagram...

par Team Mouv'

Kanye est insaisissable, 2020 a sonné comme une année fatidique, après sa défaite aux élections présidentielles et son divorce d'avec Kim Kardashian, il s'est fait discret, le temps de lécher ses plaies ! Des rumeurs concernant sa vie de célibataire pullulent sur les réseaux, d'ailleurs Irina Shayk l'aurait friendzoné. . . Bref, on a peu de nouvelles de Kanye mais il serait bientôt de retour, pas rancunier, il suit toujours la même personne, à savoir son ex - femme et mère de ses 4 enfants :

Malgré leur séparation, Kim Kardashian et Kanye gardent un lien très fort, l’ex - femme du rappeur n’a pas manqué de lui souhaiter un bon anniversaire ainsi qu’une bonne fête des pères . Dans "L’incroyable famille Kardashian", Kim avait expliqué :

"Il a été mon ami avant tout et pendant longtemps, donc je ne veux pas voir cela disparaître . Je serais pour toujours la plus grande fan de Kanye . Il est le père de mes enfants . Kanye fera toujours partie de ma famille . "

Un nouvel album pourrait débarquer ce vendredi 23 juillet, une soirée d'écoute secrète de l'album a eu lieu à Las Vegas et un autre ce jeudi à Atlanta . Les fans s'agitent en commentaires sur le compte Insta de Kanye, ils trépignent et attendent un signe du grand Ye . . .