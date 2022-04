Kanye West souhaite être soigné avec une thérapie comportementale

Selon ses dires, Kanye West a envie d'aller de l'avant, en commençant par une thérapie.

par Team Mouv'

Ces derniers temps, Kanye West s'est presque autant fait remarquer par ses frasques que par son talent artistique. Le rappeur milliardaire, en pleine clôture de son divorce avec Kim Kardashian, a répété les attaques envers son ex-femme, jusqu'à ce que son comportement soit dénoncé pour harcèlement. Et apparemment, il a eu un déclic et souhaite se faire soigner.

Ce n'est pas un secret : Kanye West est bipolaire, et passe par conséquent par des hauts comme des bas très intenses. Et ces derniers mois ont mis à l'épreuve le musicien, qui a multiplié des prises de parole plus que controversées, s'attaquant aussi bien à Kim qu'à son nouveau copain, Pete Davidson, et rendant public les complications familiales amenées par le divorce - à tel point que son compte a été suspendu par Instagram, et banni des Grammy Awards et déprogrammé de Coachella.

Kanye se repentit

Mais tout ça est apparemment du passé, car Ye a décidé d'aller de l'avant, présentant publiquement ses excuses quant à son attitude sur les réseaux. Les critiques de son public comme de ses collègues ont apparemment secoué le rappeur, qui a décidé de trouver un "établissement de luxe" qui pourrait lui offrir un "traitement comportemental". Une bonne nouvelle pour les fans de l'artiste, soulagés de constater que leur idole accepte de se faire soigner.

Selon Page Six, "l'équipe de Kanye West a cherché des centres de traitement pour lui. Il veut entrer dans un centre de traitement comportemental pour être une meilleure personne et un meilleur père". Une préoccupation au coeur de ses priorités : "pour le bien des enfants, Kanye a dit à Kim qu'il ne ferait pas d'apparitions publiques ni de déclarations incendiaires sur les réseaux sociaux, et qu'il ira quelque part pour aller mieux". Les thérapies comportementales sont en effet un moyen répandu de soigner sa santé mentale avec rapidité et efficacité, grâce à des exercices simples.

Une bonne nouvelle, donc : Kanye a décidé d'emprunter le chemin qui lui permettra d'aller mieux, et on lui souhaite de continuer dans cette voie.