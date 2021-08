Kanye West sortirait "Donda" pour fin aout

L'attente interminable pour "Donda" pourrait bientôt toucher à sa fin..

par Team Mouv'

C'est comme un air de déjà vu, on le sait, mais on a envie d'y croire : une nouvelle date de sortie vient d'être annoncée pour le très attendu dixième album de Kanye West. Si les reports de sortie se succèdent depuis plusieurs semaines, il semblerait que cette fois - ci, ce soit enfin la bonne, du moins on croise les doigts .

Sortie imminente

Il y a quelques heures, on vous annonçait qu'une troisième session d'écoute était prévue pour Donda, cette fois - ci à Chicago, et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, Kanye sortira enfin l'album à la fin de la listening party, soit le 26 août prochain . Plus que quelques jours donc de patience même si cela parait éternellement long déjà .

C'est une information qui a été confirmée par le manager supposé de Kanye West, via un commentaire sur les réseaux sociaux . C'est en répondant à la question que tout le monde se pose, que le manager a confirmé à "100%" que l'album sortira après cette troisième session d'écoute .