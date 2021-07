Kanye West : son album "Donda" pourrait sortir cette semaine

Kanye West pourrait bien sortir son nouvel album dès la fin de semaine !

par Team Mouv'

Kanye West vient juste de se remettre sur Instagram, serait - ce pour faire sa promo ? D'autres indices mettent la puce à l'oreille sur une possible sortie de Donda cette semaine . Après plus d'un an d'attente et de report, les fans n'auront peut - être plus à patienter très longtemps !

"C'est l'album de l'année"

On arrête tout ! Ce jeudi, une release party aura lieu à Atlanta et donc logiquement . . . l'album devrait surement sortir dans la foulée ! C'est aussi ce que confirme Justin Laboy de RevoltTV . Le présentateur a pu écouter le projet tant attendu en avant - première . Selon lui, l'album a l'air d'être hyper lourd et il déclare même qu'il "n'écoutera rien d'autre avant longtemps"__ . Les nouveaux sons de Kanye ont l'air d'être addictifs et on aimerait bien aussi y gouter le plus vite possible . Justin ajoute que ce serait "l'album de l'année"_et que les prods sont "à des années - lumière" de la tendance actuelle. Complètement fan, il conseille aux autres artistes de "repousser"_ la sortie de leurs projets tellement Yeezy va leur faire de l'ombre . Le génie du rappeur d'Atlanta a encore frappé !

La liste des feats a leaké

Sur un post Instagram, Waves ctrl a dévoilé la possible tracklist du futur album du rappeur . Il serait composé de 13 morceaux et les featurings s'annoncent plus que dingues avec : Travis Scott, Tyler The Creator, Lil Baby, Post Malone, Playboy Carti, Griselda ! On pose ça là et on attend vendredi les doigts croisés .