Kanye West s'est remis à travailler sur son album "Donda"

Selon un proche collaborateur de Kanye West, il se pourrait bien que Yeezy se soit remis à travailler sur son album "Donda".

par Team Mouv'

Le 21 juillet 2020, Kanye West annonçait que son album Donda sortirait dans la semaine, déchainant les passions sur internet . Mais huit mois plus tard, toujours pas de signe de cet album . . . Il faut dire qu'entre sa campagne électorale pour les présidentielles américaines de 2020 et son divorce avec Kim Kardashian, Yeezy a eu d'autres choses à faire .

Mais cette fois - ci, il se pourrait bien que Mr West soit officiellement à nouveau entrain de travailler sur Donda. Cette info, c'est Cyhi The Prynce ( proche collaborateur de Kanye ) qui l'a communiqué dans une interview pour VladTV, ce que rapporte HypeBeast. Selon lui : "Ye a ralenti pendant les vacances et il commence à reprendre son rythme . ( . . . ) Il a pris une pause pour être avec sa famille" . Mais le rappeur poursuit : "on est de retour au travail".

On a très hâte d'avoir du nouveau contenu de Kanye West à se mettre sous la dent, même si vu l'année que Yeezy vient de passer, on comprend que ses projets musicaux aient pris un peu de retard . Cela dit, son divorce avec Kim Kardashian semble relativement bien se passer, si l'on en croit les papiers officiels .