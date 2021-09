Kanye West s'envole dans son dernier clip "24"

Kanye West se retrouve dans les cieux pour son clip "24".

par Team Mouv'

Alors que son tout récent album a explosé bon nombre de records et continu d'animer internet, West a une nouvelle fois atteint les sommets, mais cette fois - ci dans un clip .

Ye dans les cieux

Début septembre, Kanye a publié la vidéo de Come to Life, qui n'était en réalité qu'une succession d'images de son live du 26 août ( Kim Kardashian West en robe de mariée, Kanye s'immolant lui - même, etc . ) Deux semaines plus tard, Ye dévoile le deuxième clip issu de Donda, 24.

La vidéo commence là où le rappeur s'est arrêté lors de son deuxième spectacle à Atlanta . Précisément lorsqu'il s'est envolé du Mercedes - Benz Stadium (même si l'on a appris plus tard que ce n'était pas lui mais un cascadeur) . Le clip, réalisé par Nick Knight, met en avant l'artiste de Chicago en train de flotter au - dessus des nuages tel un être divin . Une nouvelle fois Ye ne fait pas dans la modestie . Le visuel est, cependant, en parfaite corrélation avec le morceau .

En effet ce titre est une collaboration avec le Sunday Service Choir et ses sonorités sont fortement inspirés du gospel, offrant ainsi un aspect très spirituel à ce son . Kanye signe donc un clip très poétique, dans lequel on aperçoit même des images de sa mère, qui saura vous envouter pour le reste de votre journée .