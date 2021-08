Kanye West s'envole au dessus du Mercedes Benz Stadium

Pour la deuxième release party de son très attendu album "Donda" Kanye a fait les choses en grand.

par Team Mouv'

Si le défi était de faire quelque chose de différent et de faire sensation pour cette nouvelle release party, le pari est réussi : pour sa deuxième session d'écoute, Kanye West a fait les choses en grand et sans limites .

Un show dans les air

Alors que la sortie de son album Donda est très ( trop ) attendue, Ye avait annoncé une deuxième session d'écoute pour ce jeudi 5 aout au stade Mercedes Benz où il réside actuellement . Pour cette nouvelle session d'écoute, Kanye a donc pris de la hauteur : comme on peut le voir sur les images partagées sur les réseaux depuis quelques heures, Ye est apparu dans les airs, en lévitation pour un effet spectaculaire et dramatique . Si le show a eu l'effet escompté, les fans se demandent encore où en est l'album et s'il va sortir un jour !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En effet, l'album devait sortir cette nuit déjà mais toujours pas de Donda à l'horizon, le mystère reste entier . . . .