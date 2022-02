Kanye West reconnaît avoir harcelé Kim Kardashian

Nouveau rebondissement dans les histoires de l'ex-couple Kanye West-Kim Kardashian : l'artiste a posté un long message d'excuses.

Histoire tumultueuse entre l'ex-couple que formait Kanye West et la star du clan Kardashian Kim.

Amitié, mariage, enfants, demande de divorce, petites amies dont Julia Fox pour Ye (et dont il est déjà séparé), Kim qui se met avec Pete Davidson, embrouilles via les réseaux pour Kanye, tentative de reconquête de sa part pour la Saint Valentin avec un cadeau spécial pour son ex-femme avec comme résultat un gros flop... la vie intime de l'ex-couple a connu beaucoup de choses, médiatisées forcément.

Le mea culpa de Ye

Dans cette séparation, Kanye et Kim ont chacun réagi à sa manière : Kim s'était déjà exprimée sur les raisons de sa demande de divorce , elle n'était pas heureuse. La star de la famille Kardashian avait souhaité le meilleur à son ex, selon TMZ, celle-ci elle "heureuse de voir Kanye sourire de nouveau" et souhaitait à Kanye et Jula Fox à l'époque le plus grand bonheur, en espérant que la famille recomposée s'entende le mieux possible. La businesswoman a l'air d'avoir tourné la page sur son mariage et vit son idylle avec l'humoriste Pete Davidson.

Pour Ye, ça n'a pas été si facile. Même s'il semblait être passé à autre chose avec Julia Fox dont il est fraîchement séparé, l'artiste a réagit sur les réseaux sociaux via de nombreux posts sur les faits et gestes de Kim et de son nouveau compagnon : captures écrans de conversations privées, moqueries sur son nouveau mec... Un comportement toxique et peu mature qu'il l'a lui même admis : il a harcelé son ex-compagne.

Ye a fait son mea culpa en supprimant toutes les publications sur son compte Instagram et a laissé un long message d'excuses où il reconnaît son comportement et dans lequel il écrit :

"J'ai appris qu’écrire tout en majuscules donne l'impression aux gens que je leur crie dessus. Je travaille ma communication (…) Merci à tous de me soutenir. Je sais que le partage de captures d'écran était choquant et donnait l’impression que je harcelais Kim [ Kardashian ] . J'en assume la responsabilité. J'apprends toujours à chaque instant. Je n'ai pas toutes les réponses. Être un bon leader, c'est être à l’écoute."

