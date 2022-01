Kanye West, Pusha T et A$AP Rocky réunis en studio

Kanye West prépare une grosse collaboration avec Pusha T et A$AP Rocky.

par Team Mouv'

Kanye West est déjà de retour et très bien accompagné. C'est en tout cas ce qu'il révèle à travers des vidéos sur les réseaux sociaux.

La connexion qui fait plaisir

Le rappeur, qui s'est tout récemment trouvé une nouvelle copine, a parlé de cette nouvelle sortie lors d'un appel téléphonique enregistré avec DJ Premier ce mardi 11 janvier, qui a depuis fait surface en ligne. Posté par le créateur Tracey Mills sur Instagram, on peut voir Kanye parlant au DJ et producteur Premier sur FaceTime alors qu'il est en studio avec des invités de luxe comme Pusha T, The Game et le producteur Mike Dean.

"Nous commençons un tout... nous sommes sur le point de juste contrôler le son de la musique, c'est à nous maintenant", a déclaré Ye à Premier au sujet de leurs plans. "Nous avons une chanson que nous allons sortir vendredi et sur laquelle nous voudrions que tu fasses un scratch, si possible", a-t-il ensuite demandé au DJ de Houston, qui a répondu qu'il serait ravi de collaborer avec lui sur ce nouveau titre.

Tracey Mills a ensuite partagé une vidéo, sans son, d'A$AP Rocky dans les studios après qu'il soit "passé pour bénir la session" avec Kanye West, The Game et Pusha T.

Il reste maintenant à savoir si cette superbe collaboration sortira réellement ce vendredi et si nous aurons la chance d'entendre A$AP Rocky y poser un couplet.