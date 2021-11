Kanye West prévoit-il une version deluxe pour "Donda" ?

Une version deluxe de "Donda" de Kanye West pourrait être en préparation.

par Team Mouv'

Alors que des rumeurs fuitent quant à la sortie d'une réédition de Donda version deluxe, les choses semblent se confirmer : Apple Music a fait apparaître le disque dans son référencement .

Une jaquette noire, les fans s'emballent

Une version deluxe de Donda pourrait finalement voir le jour : c'est en tout cas l'espoir de ses fans, toujours aux aguets, qui ont tout de suite remarqué le changement sur la plateforme de streaming d'Apple, qui a enregistré le disque avec une jaquette noire . Sur Twitter, un screen a été posté par un fan, affichant les versions italienne et allemande du CD, avec la mention "la version deluxe du miraculeux 10e album de Yeezus" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une déclaration qui n'a pas été confirmée par Ye, mais qui semble crédible : les multiples apparitions burlesques de l'artiste feraient sens, dans un objectif promotionnel . Quant au Donda Stem Player, une machine en forme de cercle qui permet de customiser les morceaux de Donda, il a été livré avec trois inédits : Never Abandon Your Family, Life of the Party ( avec André 3000 ) et Up From the Ashes ( enregistré en 2019 ) .

Mystère donc pour l'instant, mais il semble que Ye soit bel et bien en train de nous préparer une grosse surprise . . .