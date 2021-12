Kanye West : premier rappeur à avoir 10 albums au dessus du milliard de streams sur Spotify.

Ye est maintenant le premier artiste dans l'histoire de Spotify, à avoir 10 albums studio qui atteignent tous un milliard de streams.

par Team Mouv'

Depuis 18 ans, Kanye West prouve qu'il est l'un des plus grands artistes de tous les temps. Il continue à sortir des albums numéro un et à afficher des records de streaming épiques.

Ce mercredi 15 décembre, Ye a atteint une nouvelle étape historique, concernant ses streams Spotify . Selon Chart Data, le rappeur de Chicago est maintenant le premier artiste dans l'histoire de Spotify, à avoir 10 albums studio qui atteignent tous 1 milliard de streams .

Kanye a près de 46 millions d'auditeurs actifs sur son compte Spotify chaque mois . La plupart des artistes dans le monde seraient heureux de voir une seule chanson atteindre un milliard de streams, mais l'ex de Kim Kardashian a réussi à le faire 10 fois sur 10 albums studio différents . Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que plus de la moitié de ces albums sont sortis avant que l'ère du streaming n'ait véritablement démarré .

Les seuls projets qui n'ont pas encore atteint le milliard de streams sont Jesus is King, Kids See Ghosts et l'album de collaboration Cruel Summer. Cela signifie que College Dropout, Late Registration, Graduation, 808s, Yeezus, My Beautiful Dark Twist Fantasy, Watch The Throne, The Life of Pablo, Ye et Donda ont atteint le milliard depuis leur sortie .

Pour ce qui est de ses "concurrents", Eminem a actuellement neuf albums studio qui ont atteint plus d'un milliard de streams chacun sur Spotify et il est à égalité avec Drake. Kanye est donc numéro 1 d'une très courte tête .