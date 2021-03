Kanye West pourrait maintenant peser plus de 6 milliards de dollars

Selon des estimations, la fortune du rappeur Kanye West pourrait bien avoir dépassé les 6 milliards de dollars !

par Team Mouv'

Le mois dernier, Kim Kardashian West commençait la procédure pour officialiser son divorce avec Kanye West . Si la situation familiale de ce dernier n'est pas au beau fixe, sa situation financière quant à elle semble être au top du top .

Kanye West multi - milliardaire

En effet, c'est le magazine New York Post qui a annoncé que Kanye West pourrait bien peser désormais pas moins de 6 milliards de dollars ! Plusieurs causes à cela . Tout d'abord, les ventes de ses sneakers Yeezy auraient explosé pendant le confinement . En conséquence, la marque est désormais évaluée à 3,7 milliards de dollars ( selon une analyse comparative de la banque d'investissement UBS ) .

Ajoutez à cela la ligne de vêtements que Kanye West se prépare à réaliser pour Gap, dont le deal est estimé à 1 milliard de dollars, et la part de la ligne de sous - vêtements Skims que Kanye s'apprête à récupérer lors de son divorce ( celle - ci appartient pour l'instant à Kim Kardashian et à lui ) estimée à 1,7 milliards de dollars, et vous aurez déjà dépassé le seuil impressionnant de 6 milliards de dollars .

Le New York Post rapporte que si ces estimations sont correctes, Kanye pourrait être propulsé dans le cercle très VIP des plus grandes richesses . En tous cas, on espère fort que la nouvelle l'aura motivé à terminer son album Donda, qu'on attend avec impatience .