Kanye West : "ok je suis fou… mais je pèse 9 milliards de dollars"

Kanye West déclare qu'il est "un fou à 9 milliards" pendant une interview.

par Team Mouv'

Nombreuses sont les personnes, fans ou non de Kanye West, qui considèrent que ce dernier est "fou". Ye vient de leur répondre de la plus claire des façons .

En interview pour Drink Champs, Kanye West discutait avec N . O . R . E . et DJ EFN quand l'interview s'est orientée vers les problèmes de santé mentale du musicien, qui dit ouvertement être bipolaire. Une séquence forte, pendant laquelle Ye, qui vient de sortir la version deluxe de Donda__, revient sur les critiques de certains auditeurs, le considérant "trop fou" .

" Je suis un fou à 9 milliards"

"Ok, je suis fou, mais vous allez faire quoi", a - t - il lancé, ajoutant "C'en est fini de cette histoire . Je suis un fou à 9 milliards . Donc gardez ces discussions sur ma folie pour quelqu'un d'autre" . Apparemment, Ye ne prend pas très bien les insultes d'une partie de son public, qui s'amuse des sorties parfois aussi impressionnantes qu'absurdes de l'artiste. Il se défend ainsi : "en m'appelant fou, vous essayez de diminuer ce que je vais faire et ce que Dieu fera à travers moi Ca ne marche pas" . Le musicien se défend ainsi de toute folie et a indiqué qu'il n'avait pas besoin de médication, malgré son trouble bipolaire .

Des discussions qui mettent en avant la psychophobie ( c'est - à - dire l'oppression envers les personnes souffrant de troubles psychiatriques ) de certains fans, et du principal concerné lui - même : la bipolarité, bien que ce soit un trouble mental commun, alimente encore de nombreux fantasmes et est malheureusement utilisée comme insulte par certaines personnes. Kanye lui - même, bien qu'assumant publiquement son diagnostic, ne semble pas être très à l'aise avec la vision qu'en a son audience, jusqu'à nier les effets de ce trouble sur sa santé mentale .

Rappelons qu * * 'il est du choix de chacun, malade ou non, de prendre des médicaments pour se soigne * * r, et qu'avec sa fortune, Kanye se permet des "folies" que le commun des mortels n'imaginerait même pas - de redoubler l'image d'un artiste au tempérament incontrôlable, dont les excentricités divertissent la toile .