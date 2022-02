Kanye West offre à Julia Fox et à ses amies des sacs Birkin pour son anniversaire

L’anniversaire de la petite amie de Kanye West a pris des tournures de distribution de sacs Hermès. Un Birkin pour tout le monde. Le rappeur en a non seulement offert à sa copine, mais aussi à toutes ses amies. Ye ne fait pas les choses à moitié.

par Team Mouv'

Kanye West et Julia Fox continuent de vivre le grand amour. Le rappeur ne rate jamais l’occasion de faire plaisir à sa nouvelle copine qu’il fréquente depuis environ un mois . Il a profité de la soirée des 32 ans de la jeune femme pour lui offrir un magnifique sac Birkin. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il en a offert un à chacune de ses copines présentes à l’anniversaire . Quelle générosité Kanye .

Plein de cadeaux d’anniversaire et un Kanye West heureux

L’amour n’a vraiment pas de prix pour Kanye West. Le rappeur de 35 ans a invité Julia Fox et ses amies à dîner mercredi 2 février, chez Lucien, un restaurant Français ultra chic de New - York . Il a mis toutes les chances de son côté pour offrir un 32e anniversaire inoubliable à sa nouvelle copine . Un Birkin fraichement sorti de la maison Hermès pour elle et chacune de ses copines . Un modèle comme ceux offerts coûte en moyenne 7 500 euros . Julia Fox a eu droit à un modèle spécial estimé à 20 000 euros . Mais il semblerait que ce dernier ait offert le même modèle à Kim Kardashian, en 2013 . . .

Comme les vidéos partagées sur les réseaux le prouvent, Kanye West semblait très heureux pendant la soirée . Il a, en plus des sacs, offert des bijoux de grande valeur à sa copine. Les vidéos montrent une Julia Fox ravie de ses cadeaux .

Mais il semblerait que la soirée ne se soit pas arrêtée là . Les nouveaux amoureux ont ensuite fait une soirée rejoint par l’humoriste Dave Chapelle et le rappeur Fivio Foreign .