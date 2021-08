Kanye West : numéro 1 dans 130 pays avec "Donda"

Enorme performance de Kanye West.

par Team Mouv'

Sorti par "surprise" ce dimanche, le nouvel album de Kanye West Donda pète déjà les scores et pas seulement aux Etats - Unis, mais partout dans le monde .

Des chiffres fous

Composé de 27 titres avec des feats hors normes : Travis Scott, Young Thug, The Weeknd, Kid Cudi . . . pour ne citer qu'eux, le projet a conquis un public mondial . Même pour un dimanche, les fans et les amateurs de rap ont répondu plus que présent . C'est un compte fan sur Twitter qui a dévoilé les chiffres sur Apple Music et c'est juste énorme . En effet, on apprend que Ye a atteint la 1ère place sur la plateforme dans pas moins de 130 pays ! Du jamais vu dans l'histoire d'Apple Music .

En plus de ce monopole mondial sur Apple, Kanye a également performé comme jamais sur Spotify en comptabilisant près de 100 millions de streams en seulement 24 heures . Le second meilleur démarrage de l'histoire sur la plateforme, derrière Drake et son album Scorpion . . .

Du coup, on attend avec impatience les chiffres de la première semaine .