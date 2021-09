Kanye West : les chiffres de ventes de la première semaine de "DONDA"

Les premiers chiffres de ventes de l'album "DONDA" de Kanye West sont tombés.

Kanye West réalise le meilleur démarrage de l'année aux Etats - Unis avec son nouvel album. Les chiffres viennent de tomber, pour la first week de Donda. En moins 5 jours d'exploitation ( oui parce que son album est sorti un dimanche et non pas un vendredi ) , l'opus s'est écoulé à 327 270 équivalent ventes aux Etats - Unis.

Avec ce résultat, le rappeur réalise sa meilleure performance depuis Yeezuz en 2013 . Il fait mieux que Jesus Is King ( 264 000 ventes ) , Ye ( 208 000 ventes ), et égalise Yeezuz qui avait réalisé aussi 327 000 ventes . Sans compter l'album The Life of Pablo qui avait vécu une sortie particulière et n'était pas disponible en streaming .

En tout cas, malgré une promotion très étrange, Kanye West a réussi son coup une nouvelle fois et son album cartonne.

