Kanye West : le récap du live spectaculaire de "Donda" 2

Kanye West a révélé le live de "Donda 2" en direct cette nuit. On vous raconte tout ce qu'il faut savoir.

par Team Mouv'

À peine six mois après la sortie de Donda, Kanye West a fait un retour fracassant avec la suite de l'album, Donda 2, dont il a présenté un premier aperçu en live ce mardi 22 février.

Mais qui pourrait bien arrêter le génie de Kanye West ? Alors qu'il nous en avait déjà mis plein la vue avec Donda, le rappeur milliardaire a décidé de remettre ça... en encore plus grand. Hier soir, il a présenté la suite de son album dans un concert à Miami, The Donda Expérience Performance. Diffusé à 3h du matin pour la France, le show a été, comme on l'attendait, grandiose, faisant écho à l'égo démesuré de Ye.

Une ode à la démesure

Campé dans une scénographie aux petits oignons, Kanye West s'est ainsi révélé après plusieurs heures d'attente dans un décor sombre et majestueux : une petite église au milieu de ce qui semble être un lac, donnant l'impression que le musicien marche sur l'eau (vous captez la ref'). Et, de fait, l'idole des temps modernes a été accueillie en messie dans un show aux dimensions hallucinantes, commenté comme un événement majeur sur Twitter et suivi par des millions de fans sur Youtube - alors qu'une petite portion de chanceux, parmi lesquels Elon Musk, ont pu assister au show en live.

Rendez-vous au sommet

Au programme, une liste d'invités qui n'en finit pas : XXXTENTACION, Don Toliver, Baby Keem, Quavo, Offset, Future, Marylin Manson, Travis Scott, Playboi Carti, Jack Harlow, Sean Leon, Soulja Boy, Fivio Foreign, ou encore Alicia Keys. Un casting 5 étoiles impressionnant, qui a ravi les fans. Pour l'anecdote, on a pu entendre des samples de Kamala Harris mais également de Kim Kardashian, avec laquelle l'artiste est en plein divorce. Il a également fait un clin d'oeil à Virgil Abloh, décédé fin 2021, dans un de ses titres : "j'ai arrêté d'acheter du Louis Vuitton après que Virgil est mort".

Petite frayeur qui n'est pas passée inaperçue : le micro de Kanye a cessé de fonctionner à un moment donné, agaçant apparemment le musicien qui l'a lancé dans l'eau. Et, de fait, cet événement annoncé, préparé et réalisé en quelques jours n'était pas au point pour certains spectateurs, qui ont regretté un manque de maîtrise dans les sons rappés par Kanye (qui a plusieurs fois oublié ses paroles), et plusieurs défauts sur l'audio du live. Globalement, l'événement, bien qu'impressionnant, semble avoir laissé les fans sur leur faim, puisque l'album Donda 2 n'a pas été rendu disponible... même si on en a toutefois la tracklist.

Bref, du grand Kanye : spectaculaire, démesuré, mais réalisé sans doute dans le but unique d'impressionner.

Le live est toujours disponible sur Youtube.

