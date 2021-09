Kanye West : le magazine Pitchfork note mieux l'album de Peppa Pig que "Donda"

Le magazine Pitchfork préfère l'album de Peppa Pig à "Donda" de Kanye West.

par Team Mouv'

Oui oui vous avez bien lu, c'est la nouvelle dinguerie qu'a sorti le magazine Pitchfork . . . l'album de Peppa Pig est mieux noté que Donda de Kanye West. Sacrilège !

L'ego de Kanye va t - il supporter ?

Le slogan du magazine de Chicago est "__La voix la plus fiable de la musique" on commence à se poser des questions . Les rédacteurs ont mis 6 . 5 points au dernier album du dessin animé au générique hyper entêtant . Le projet tant attendu de Donda quant à lui a marqué un score de seulement 6 . 0 ! Coup dur pour Ye !

Twitter s'emballe contre Pitchfork

La news a fait le buzz, les fans de Kanye n'arrivent pas à en croire leurs yeux ! Ils se demandent si c'est pas un troll du magazine Pitchfork ou si les critiques n'ont pas d'oreilles : "On rappelle qu’ils ont donné 4 a man of the moon"; "Pitchfraude" . Un twittos a fait remarquer qu'ils avaient également mis une moins bonne note à l'album Discovery de Daft Punk . . . qu'a Pegga pig . Donc bon la crédibilité de leurs notes .

D'autres ont pris ça à la rigolade : "c’est Drake qui fait les notes peut - être"; "Après l'album de peppa pig est un banger", "En même temps peppa est très fort surtout dans gronk gronk pt2" .