Kanye West : la cover de son album "Donda" dévoilée

La sortie de son nouvel album se précise de plus en plus avec la cover maintenant dévoilée.

par Team Mouv'

On vous l'annonçait il y a quelques heures, Kanye West pourrait bien sortir son album tant attendu Donda cette semaine et cette sortie est plus qu'imminente puisque la cover de l'album vient d'être dévoilée .

Un album symbolique

Il s'agira du dixième album studio de Kanye et celui a une symbolique particulière puisqu'il s'intitule Donda, en hommage à sa mère décédée en 2007 . Un évènement marquant et traumatisant pour Kanye qui l'a façonné pour les années qui ont suivi . C'est sur Twitter et sans un mot que la cover a été révélée : réalisée par une artiste française, Louise Bourgeois, la cover est ce qu'on peut considérer d'abstraite . Elle se compose de deux couleurs principales : le gris et le rouge qui tracé au pinceau semble représenter une femme . L'artiste a elle aussi perdu sa mère en étant jeune et a réalisé ces peintures pour vaincre le traumatisme .

Si la date de sortie n'a pas encore été dévoilée, une seconde soirée d'écoute est prévue pour ce jeudi 22 juillet dans un stadium à Atlanta, avec des billets disponibles à la vente pour le grand public. Une occasion unique de découvrir l'album en avant - première !