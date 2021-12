Kanye West : "Je vais être SDF dans un an"

Kanye West veut transformer toutes ses maisons en églises.

par Team Mouv'

Kanye West est connu pour être excentrique et dire tout ce qui lui passe par la tête, nouvelle semaine, nouvelle déclaration marquante .

"Je vais transformer toutes les maisons que je possède en églises"

Dans une récente interview accordée au magazine culturel allemand 032c Ye s'est entretenu avec l'artiste Tino Sehgal sur un large éventail de sujets . Il a mentionné qu'il pouvait parfois être ringard et il a parlé de son nouveau projet secret, "The Funeral Rehearsal of Kanye West", mais ce qui a vraiment attiré l'attention de tous, ce sont ses projets pour aider à combattre le sans - abrisme aux États - Unis .

L'auteur de Donda, a toujours investi dans l'immobilier et a acquis quelques propriétés importantes . Il a récemment mis son ranch du Wyoming sur le marché, mais a révélé dans l'interview pourquoi il envisage de vendre toutes ses propriétés : "Nous sommes sous le joug capitaliste, et ça nous tue . Il est temps de changer cela . L'ultime bonne vie est plus simple . C'est pour ceux qui sont prêts à ne pas avoir de possessions . Votre bagage vous pèse . Je vais être SDF dans un an . Je vais transformer toutes les maisons que je possède en églises . On va faire cet orphelinat, et ce sera un endroit où tout le monde pourra aller . Ça devrait être comme une commune d'artistes . La nourriture devrait toujours être disponible . La possibilité de faire de l'art et d'être entouré d'amis devrait toujours être disponible . "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Kanye a déjà montré par le passé qu'il est investi dans la lutte contre les sans - abris . Le mois dernier, il a déposé 1 000 repas à "LA Mission", une organisation caritative pour les sans - abris .

Si Kanye reste l'une des figures les plus controversées de la musique actuelle, il est réconfortant de le voir utiliser sa plateforme et sa fortune pour le bien commun .