Kanye West interprète "Runaway" et "Flashing Lights" lors d’un mariage de luxe

Kanye West était à Venise ce week-end afin de donner un concert privé lors d'un mariage de luxe et, ce, avec d'autres invités de marque.

Alexandre Arnault ( fils du président de LVMH Bernard Arnault et vice - président exécutif de Tiffany & Co ) et Géraldine Guiotte ( fondatrice de D’Estrée ) ont célébré leur mariage samedi 16 octobre à Venise ( Italie ) . Ils n'ont pas manqué d'invité Kanye West pour un petit concert privé, ainsi que d'autres personnalités .

Des invités VIP

Kanye West a donc interprété deux des plus grands succès de sa discographie, "Runaway" et "Flashing Lights" . Le natif de Chicago a pris la scène dans un ensemble Balenciaga entièrement noir, l’artiste avait le visage caché, comme c’est la coutume depuis qu’il a entamé l’ère DONDA.

Ye n'était pas le seul invité de marque, Beyoncé, Jay - Z ou encore Pharrell Williams étaient également présents . Les vidéos de sa prestation :

Concernant l'album DONDA, Young Thug a menacé Kanye par rapport à son apparition sur l'album .