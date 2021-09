Kanye West : il aurait viré son ingénieur pour une panne de réveil

Des messages de Kanye où il annonce qu'il vire son ingénieur parce qu'il ne s'est pas réveillé auraient fuité.

par Team Mouv'

Kanye West risque d'être dans la sauce après le possible leak de ses messages destinés à son employé lors de la création de Donda. Selon les échanges Ye aurait viré son ingénieur parce qu'il a loupé son réveil . Aucune pitié pour les retardataires !

"Va trouver Dieu"

Les conversations ont été publiées sur Twitter ce 7 septembre 2021 par le roi des leaks de la scène hip hop : Squirt Reynolds . Selon lui, elles proviennent d'un hackeur qui a réussi a pirater les messages de l'ingénieur de Ye .

L'ingénieur de Donda s'est excusé de son retard et avoue avoir loupé son réveil . Il explique qu'il n'a pas eu le temps de répondre aux appels de Kanye parce qu'il se préparait à partir et était "trop paniqué. " Mais malheureusement pour lui, Yeezy n'a rien voulu savoir et a balancé : "Tu es viré, rentre chez toi" et "Arrête les messages, trouve Dieu, revient après que tu l’aies trouvé" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dans un autre de ces soi - disant messages hackés on peut lire que l'ingénieur a fait un malaise après avoir bossé 33h sur Pro Tools . Il détaille avoir perdu la vue, être tombé dans les pommes jusqu'à ce que l'ambulance arrive . Il a tout fait pour ne pas aller à l'hôpital et continuer à charbonner sur Donda.

Le compte Twitter a annoncé que c'est que le début de ce Kanye gate : "Attendez - vous à de nombreuses fuites de Donda dans les semaines/mois à venir . " Si l'info est réelle l'image du de l'artiste de Chicago risque d'en prendre un coup !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix