Kanye West fera une nouvelle écoute de "Donda" à Chicago

Kanye West continue de jouer le perfectionniste indécis et prévoit une nouvelle session d'écoute pour "Donda".

par Team Mouv'

C'est un nouveau rebondissement dans la saga Donda aka l'album le plus attendu de l'année : Kanye West prévoit une nouvelle session d'écoute pour l'album, dès la semaine prochaine, cette fois - ci à Chicago, sa ville natale .

Nouveau retard

Si l'opportunité d'une nouvelle et troisième session d'écoute est discutable et alléchante d'un côté, de l'autre cela signifie aussi que l'album n'est pas prêt de sortir ! De quoi faire monter la frustration chez les fans qui ne savent plus quoi penser de tout ça . Certains en viennent même à douter de voir l'album sortir un jour . . .

Sur les réseaux, la nouvelle est accueillie de façon mitigée comme on peut le voir :

Encore une fois, on espère que celle - ci sera la dernière et que l'album sortira enfin pour que l'on puisse le découvrir, mais comme tout est possible avec Kanye . . . .