Kanye West et Post Malone aperçus en studio ensemble

Les deux rappeurs auraient été vus en train de travailler sur un morceau en commun.

par Team Mouv'

Avec la sortie de Donda, Kanye West est au plus haut . Alors que son album est déjà devenu un hit mondial, le rappeur semble ne jamais prendre de repos : en pleine promotion de son nouveau bébé, il serait également en train de travailler sur quelque chose avec Post Malone.

Une collaboration pour bientôt ?

En effet, les deux artistes ont été filmés dans une vidéo postée par DJ Akademiks. Alors que le duo semble passer un bon moment avec de la musique, on voit Post Malone chantonner ( et s'étouffer ) sur un beat inconnu. Même si les paroles sont peu faciles à comprendre, certains internautes auraient entendu “the ocean is washing off my name from your soul"("l'océan nettoie mon nom de ton âme") . Un nouveau titre serait donc en préparation ?

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Même si les deux rappeurs n'ont pas confirmé ou infirmé les rumeurs d'une collaboration, leurs fans ne seraient pas surpris d'apprendre qu'ils vont de nouveau travailler ensemble : Posty et Ye ont déjà bossé ensemble pour White Iverson en 2015, et n'ont jamais caché leur respect mutuel .

Il faudra peut - être attendre pour pouvoir connaître le fin mot de cette histoire, qui devrait ravir les fans des deux artistes . Nous, on oublie pas qu'une chanson qu'il ont produite ensemble, Fuck the Internet, doit toujours paraître un jour ( peut - être, on l'espère ) . Quoi qu'il en soit, l'alliance de Post Malone et Kanye West envoie toujours du lourd .