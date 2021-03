Kanye West et Kim Kardashian : la raison qui a précipité le divorce révélée

C'est officiel, Kim Kardashian a signé les papiers relatifs à son divorce avec Kanye West !

par Team Mouv'

Ce n'est un secret pour personne, le divorce de Kanye West et Kim Kardashian se trouve depuis quelques mois au centre des débats . Mais cette fois - ci, c'est officiel, le couple Kardashian - West a rempli les papiers. A cette occasion, les détails qui entourent leur divorce commencent à se faire connaitre .

Des "différences irréconciliables"

Le journal Le Point rapporte que les causes réelles du divorce seraient liées à plusieurs éléments qui comprendraient notamment la campagne présidentielle de Kanye West ( qui aurait fait perdre un montant important de dollars à l'artiste ) et ses problèmes de santé mentale . L'été dernier, Kim aurait tenté de faire interner son mari, sans succès . Le même média rapporte que c'est dans ce climat particulièrement tendu qu'une dispute sur un sujet très anodin (le choix d'une destination de vacances) aurait fait déborder le vase .

C'est le média britannique The Sun ( version US ) qui aurait eu accès aux papiers officiels remplis par Kim K et son avocate . Ces derniers nous apprennent que le divorce aurait été signé pour cause de "différences irréconciliables" ( formule classique ) . Les papiers montrent aussi que la star de téléréalité ne cherche pas à avoir la garde exclusive de leurs quatre enfants ( North, Saint, Chicago et Psalm ) et ne demande pas de pension alimentaire . Il se pourrait bien que ce divorce se déroule sans trop d'encombres . . .