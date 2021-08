Kanye West et Jay-Z pourraient sortir "Watch The Throne" fin 2021

Les deux légendes seront déjà réunies sur "Donda" et pourraient bien reprendre leur projets ensemble.

Serait - ce enfin le grand retour du duo Kanye West et Jay - Z ? Et surtout aura t - on droit à la suite de Watch The Throne, leur album commun qui avait fait un carton il y a dix ans lors de sa sortie . C'est ce qu'affirme le fameux blogueur Justin Laboy, très proche de Kanye West, il avait été parmi les premiers à écouter Donda.

Le retour de la bromance

C'est sur Twitter que Justin a lâché la bombe : en répondant au message d'un fan, il a annoncé que Watch The Throne 2 sortira à la fin de l'année, soit dans quelques mois . Il ajoute même qu'à ce moment là, "Jay - Z et Kanye marqueront l'histoire à nouveau". Une nouvelle plus qu'excitante si on se souvient du premier album qui était bourré de bangers, dont le culte N * ggas in Paris.

Si la rumeur s'avère vraie, on assistera donc au retour de la plus créative des Bromances du rap game . Cependant la nouvelle n'a pas été confirmée ni du coté de Jay - Z comme celui de Kanye, il faut donc prendre cette information avec prudence mais gardons en tête que tout est possible avec le Ye .