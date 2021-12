Kanye West et Drake : des retrouvailles historiques sur scène

Les deux rappeurs se sont réconciliés cette nuit sur la scène du L.A Coliseum.

par Team Mouv'

Pour marquer la fin de leur embrouille, Drake et Kanye West ont donné un concert commun cette nuit à Los Angeles en Californie. Il s'agissait d'un événement spécial pour soutenir une réforme du système judiciaire et carcérale aux USA ainsi que la libération du chef de gang Larry Hoover, en prison depuis plus de 50 ans. Et forcément, le concert était historique, autant sur le fond que sur la forme.

Diffusé en direct sur Twitch et Amazon, les deux artistes ont débarqué ensemble sur la scène, provoquant la joie de tout le public. Chacun à leur tour, ils ont joué les morceaux de leur discographie, ainsi que leurs collaborations. Quelques vidéos ont été dévoilés par Amazon Music, et elles sont disponibles ci-dessous.

Ce n'est pas la première fois que deux rappeurs se réconcilient sur scène. On se souvient de Jay-Z et Nas qui avaient mis fin à leur conflit sur scène le 27 novembre 2005. Jay-Z avait invité Nas sur scène pour jouer le titre Dead President II. Un moment historique du rap US, comme cette réconciliation entre Drake et Kanye.

