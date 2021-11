Kanye West estime qu'il bat Drake "dans chaque situation" dans un Verzuz

Kanye West se considère comme le meilleur en battle de hits face à Drake.

par Team Mouv'

Kanye West a déclaré qu'il était prêt à faire un Verzuz avec Drake mais qu'il ne le ferait pas avec Jay-Z.

Kanye West relance le clash avec Drake

Jeudi soir, Drink Champs a diffusé en avant-première son interview très attendue de Ye, dans laquelle il aborde un large éventail de sujets, y compris la question de savoir s'il est prêt ou non à faire un battle Verzuz. Un Kanye West très animé a rapidement dit "oui", il est prêt pour un Verzuz "si Swizz Beatz m'appelle et que l'adversaire est bon".

Dès le départ, N.O.R.E. a demandé à Ye ce qu'il pensait d'un combat de Verzuz, et l'auteur de Donda a répondu, en plaisantant, qu'il aurait besoin de quatre adversaires pour que cela en vaille la peine. "Oh absolument ! Mais j'aurais besoin d'environ quatre personnes pour m'affronter en même temps", a déclaré Kanye. "J'ai besoin de producteurs, j'ai besoin de gens qui font de bons albums, j'ai besoin de gens qui ont fait des succès à la radio". Kanye West a également parlé de faire un Verzuz avec Drake et du fait que selon lui il gagnerait dans chaque situation dans laquelle il serait impliqué : "Je vais gagner dans chaque situation", a-t-il déclaré.

Étonnamment, Kanye West a refusé un Verzuz avec Jay-Z car il considère Hov comme son "patron". Les deux titans du rap ont certes eu une relation étrange au fil des ans, cependant il est clair qu'il y a encore du respect entre eux.