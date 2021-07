Kanye West : en larmes, il explique qu'il s'est "échappé" du foyer avec Kim Kardashian

Yeezy aurait interprété un morceau introspectif sur sa vie avec Kim K et c'était plutôt sombre.

par Team Mouv'

Si vous êtes passé - e - s à coté de l'info on vous update : Kanye West signera son retour musical ce vendredi 23 juillet 2021 avec l'album Donda. L'album porte de le nom de sa défunte mère, morte en 2007 et qui a bouleversé l'artiste .

Le rappeur de 44 ans a réalisé sa soirée de lancement et d'écoute de ce nouvel album à Las Vegas et pour les personnes présentes il s'est passé des choses . . .

Un Kanye submergé par les émotions

Lors de la soirée, Ye aurait fondu en larmes lorsqu'il a interprété une chanson introspective qui sera dispo sur Donda. Le morceau s'intitule Welcome to my life ( Bienvenue dans ma vie ) et il aurait évoqué sa vie de famille, son foyer avec la super - star Kim Kardashian avec qui il a eu 4 enfants et dont il est divorcé depuis quelques mois .

Une source, qui a assisté à la scène et s'est confié au magazine The Sun, a déclaré : "C'est une chanson très profonde et triste à propos de Kanye, où il réfléchit à son mariage avec Kim . Il parle des enfants et mentionne qu'elle prend tout . Après avoir joué cette chanson, il s'est arrêté pendant environ deux minutes et a pleuré . C'était vraiment sombre .__"

Dans la chanson, Kanye West parle également de sa liberté et de son ancien foyer avec Kim K qu'il qualifie de prison : "Dites aux assassins que je me suis échappé de Calabasas . "

Effectivement c'est plutôt sombre, à voir ce qui nous attend, on sera fixés vendredi 23 juillet . Ce qui est sûr et certain c'est que le retour de Kanye West est très attendu, notamment après l'échec de son dernier album Jesus is King, sorti en 2019 .