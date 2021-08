Kanye West en feu (littéralement) pour la séance d'écoute de "Donda" à Chicago

Durant cette soirée très spéciale, Kanye a offert un show incroyable a son public.

par Team Mouv'

Ca y est, Kanye West a organisé sa séance d'écoute de Donda à Chicago ce 26 août 2021. Le public présent à eu la chance d'écouter cet album très attendu et ont assisté à un show spectaculaire, digne des plus grandes stars de ce monde . . . Kanye était en feu ! Littéralement . C'est la 3ème séance d'écoute organisée par Ye .

Allumer le feu

Durant cette soirée orchestrée de main de maitre par Ye et son associé Nico Ballesteros, le public à eu la chance d'apercevoir des invités prestigieux comme Marilyn Manson ou le rappeur Dababy. Selon les images disponibles ce matin sur les réseaux sociaux, il semblerait même qu'un faux mariage ait été mis en scène avec Kanye ( et Kim K ? ! ) dans le rôle du marié . Clou du spectacle : Kanye s'enflamme par combustion spontanée et marche sur scène pendant de longues secondes face à au public qui observe la star se consumer, le souffle coupé .

Capture d'écran de la storie IG de Nico Ballesteros (@nico.ballesteros)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une sortie toujours aussi confuse

En dépit d'un spectacle formidable, le public est en revanche toujours aussi confus concernant la sortie dans les bacs de ce fameux album Donda. Pour l'heure, Kanye s'amuse toujours avec les nerfs de ses fans et l'album n'est toujours pas disponible . La séance d'écoute à Chicago a probablement soulevé plus de questions que de réponses. . . affaire à suivre sur Mouv . fr !