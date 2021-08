Kanye West : en direct, il finit son album “Donda”

On peut voir Kanye West finir son album en direct de sa chambre dans le Mercedes-Benz stadium.

par Team Mouv'

Kanye West vit toujours dans sa chambre dans le Mercedes - Benz Stadium d'Atlanta . . . et il s'affiche désormais en direct en train de finir son album Donda. Plusieurs milliers de spectateurs quotidien sur Apple Music suivent la nouvelle vie très chelou de Yeezy .

Des moments lunaires

Kanye West est connu pour ses réactions imprévisibles et le voir en live peut que donner quelque chose . . . de bizarre ! Dernièrement on l'a vu soulever de la fonte au milieu de sa chambre (à un 1 million de dollars la nuit) . Comme un roi, le rappeur fait sa muscu à 8h du mat' devant sa cour composée de Fivio Foreign et d'autres de sa team' . On le voit cagoulé en train de faire des pompes et soulever des poids . . . C'est pas un kamoulox c'est vraiment ce qui s'est passé ces dernières 24h dans la chambre réservée à Yeezy .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Par contre pas la peine d'imaginer entendre les morceaux masterisés en avant - première et les conversations entre ses potes, une playlist des titres de Kanye West tourne en fond sonore . Si musicalement il n'y a rien de neuf à se mettre sous la dent, regarder le rappeur en live peut réserver quelques scène pépites ! Le live improbable est à suivre sur Apple Music .