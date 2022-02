Kanye West : “Donda 2” la liste des invités semble s'élargir

Kanye West était en présence de plusieurs artistes pour une listening party dans la nuit du 7 au 8 février. De quoi éveiller de plus en plus de rumeurs sur les featurings qui seront proposés.

par Team Mouv'

À l'approche de la sortie de Donda 2, Kanye West est souvent aperçu en compagnie de nombreux rappeurs, ce qui nourrit un peu plus les rumeurs concernant la liste d'invités de l'album.

Drake, Gunna, Future ou encore Offset présent sur Donda 2 ?

Alors qu'il annonçait de manière surprise sur Instagram le 27 janvier dernier la sortie de son prochain projet Donda 2, accompagné de sa cover, Kanye West est resté très mystérieux sur les featurings qui seront proposés. Cependant, les rumeurs continuent d'affluer puisqu'il est souvent repéré en compagnie de nombreux artistes de la scène du rap US.

En effet, dans la nuit du 7 au 8 février, TMZ rapporte que Kanye West aurait organisé une listening session privée au restaurant Nobu à Malibu, à l'occasion de la sortie de son album. Plusieurs invités étaient de la partie dont Offset, Drake, Gunna, French Montana, Future et Travis Scott. Alors que la présence de son ex beau-frère sur Donda 2 semble se confirmer petit à petit, certaines rumeurs évoquent également que ces autres noms auraient aussi enregistré pour ce qui devrait être un album légendaire.

Réuni récemment en studio avec Pusha T et A$AP Rocky, Ye aurait également été aperçu ce soir là avec Baby Keem, Yung Lean et RayCorruptedMind. Tant de noms qui affluent de jour en jour et que l'on espère retrouver le 22 février.