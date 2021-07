Kanye West : des fans en colère à cause des prix délirants du snack-bar à la soirée "Donda"

Kanye est synonyme de démesure, il l'a encore démontré lors de la soirée de lancement de son prochain album "Donda" en proposant un snack bar à des prix prohibitifs...

par Team Mouv'

La date de sortie de son 10e album studio a encore été repoussée, mais quelques chanceux ont pu assister à l'une des deux sessions d'écoute, l'une était privée, Kanye a présenté "Donda"à ses amis à Las Vegas, son ex - femme était présente, et une seconde au Mercedes - Benz Stadium à Atlanta. Un stade dans lequel Kanye a élu domicile jusqu'à la sortie de "Donda". Une soirée très attendue, d'ailleurs un fan qui a assisté à la release party, a mis en vente un sac d'air provenant de l'évènement. . .

Un snack hors de prix

Après cette tentative de douille, c'est Kanye qui s'y met ! Van Lathan, un animateur américain reconnu, qui réalise le podcast The Red Pill ( 50 000 auditeurs par épisode ) était de la partie et il a relevé quelques détails qui ont consterné de nombreux protagonistes, les prix du snack - bar :

"Du maïs soufflé sucré et salé pour 35 $ ( 30€ ) , un panier de snacks assortis de 65 $ ( 55€ ) , des tenders de poulet croustillants à 50 $ ( 42€ ) et des cookies et brownies pour 45 $ ( 38€ ). "

Les réactions ont fusé . . .

Des fans se sont indignés quand d'autres ont cherché une explication :

"Parce que les adeptes de Kanye dépenseraient n'importe quoi, regardez les vêtements et les chaussures pourris qu'il fabrique . "

"Le prix est fixé par le stade, pas par Kanye . C'est une fausse nouvelle . "

En attendant, les spéculations sur la date de sortie de l'album "Donda" font le tour des réseaux, on a pu avoir un avant - goût du premier single officiel : No Child Left Behind, qui a été libéré le 20 juillet . L'extrait était accompagné d'un clip vidéo mettant en scène la sprinteuse d'athlétisme américaine Sha'Carri Richardson, qui a été exclue des Jeux olympiques de Tokyo en raison d'un contrôle antidopage positif, ce qui a suscité un vaste débat .

Encore un peu de patience, on parle de Kanye donc rien n'est rationnel . . .