Kanye West déclare son amour à Kid Cudi sur Instagram

Après son embrouille avec Kid Cudi, Kanye West lui a finalement adressé un message d'amour.

par Team Mouv'

On ne sait plus où donner de la tête dans les affaires de Kanye West . Après avoir signé la fin de son amitié avec Kid Cudi, celui - ci semble être revenu sur sa décision .

La réconciliation ?

Nouveau rebondissement dans l'épisode 1274 des Feux de l'amour par Kanye West . Alors que celui - ci a récemment clashé son ex - femme Kim Kardashion et Pete Davidson, son nouveau petit ami, Ye avait décidé de faire le tri et de supprimer de sa vie les personnes pouvant avoir un lien d'amitié avec eux . Après s'en être prit à Kid Cudi, remettant en cause son amitié pour le simple fait que ce dernier soit également ami avec son ennemi du moment, Kanye semble être revenu sur sa décision ce 16 février dernier .

En effet, le 12 février dernier, celui qui s'apprête à sortir Donda 2 avait posté un message sur Instagram déclarant que Kid Cudi, un de ses amis les plus proches, ne serait pas sur son album du fait de son amitié avec Pete Davidson . Un message qui n'est pas passé inaperçu du côté du principal concerné qui lui a rapidement répondu déclarant "espèce de dinosaure", "tu es fou", "tu n'es pas un ami BYE" . Et alors que l'on pensait que leur amitié était définitivement brisée, ce n'est pas sans compter sur Kanye West qui aime revenir sur ses propos .

Sur Instagram le rappeur a déclaré dans un message publié ce 16 février "À tous ceux qui se sentent seuls, je suis avec toi et je t'aime" et celui - ci a identifié Kiddy, accompagnant sa légende par "Je t'aime la famille".

Capture d'écran post Instagram Kanye West

Même si le post a sans grand étonnement été supprimé quelques heures après ( comme tous les autres d'ailleurs ) , Ye semble pouvoir de son côté, pardonner à Kid Cudi mais en est - il de même pour celui qui l'accusait d'être en quête de buzz ?