Kanye West, de plus en plus proche d'une célèbre actrice

Kanye West s'affiche en plein New York avec sa nouvelle copine.

par Team Mouv'

Alors qu'il vient d'acheter une maison en face de celle de Kim Kardashian, Kanye West semble déjà avoir une autre femme dans la tête.

Nouvelle idylle pour Kanye

Ye et son nouveau crush, l'actrice Julia Fox, sont allés voir "Slave Play" de Jeremy O. Harris à Broadway avec un groupe d'amis mardi 4 janvier avant de partir à Carbone pour dîner. C'est la première soirée du couple à New York après quelques sorties faites à Miami. En effet, Kanye West et Julia Fox ont été vus pour la première fois à Miami samedi 1er janvier soir, en train de dîner dans un restaurant de la ville de Floride. Une source a déclaré à TMZ à l'époque que le rendez-vous n'était "rien de sérieux", et lorsqu'une paparazzi a demandé l'actrice le lendemain s'il y avait un deuxième rendez-vous, elle a répondu, "Je ne sais pas".

Mais un jour plus tard, Page Six a annoncé qu'ils sortaient ensemble. "Julia et Ye sortent ensemble", a dit une source proche de Fox à Page Six. "Ils viennent tous les deux de sortir de leurs anciennes relations, et ils se sont énormément aidés à se remettre. Ils sont en quelque sorte des âmes sœurs, et c'est cool à regarder."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Alors que l'auteur de Donda est en plein divorce avec Kim Kardashian et que Julia Fox se remet également de sa séparation avec Peter Artemiev, il reste à voir si les récentes demandes de réconciliation de West avec son ex femme affecteront sa nouvelle idylle.