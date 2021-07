Kanye West confirme la sortie de son nouvel album

Kanye West revient dans moins de 48 heures avec son nouvel album "Donda"

Depuis quelques jours, de nombreux indices alertaient sur une possible sortie de l'albumde Kanye West en fin de semaine . Aujourd'hui c'est confirmé par la marque Beats by Dre, le projet tant attendu de Yeezy verra le jour dans moins de 48 heures !

Plus que quelques heures à patienter

Les fans sont en PLS, une publicité de Beats By Dre a été diffusée lors du sixième match de la finale de la NBA ce mardi 20 juillet . On apprend que le projet de Yeezy sort ce vendredi 23 juillet . . . on peut enfin souffler après tant d'attente !

Comme égérie, Kanye a choisi la sprinteuse Sha'Carri Richardson qui a récemment été évincée des Jeux olympiques de Tokyo pour un contrôle positif à la marijuana . On la découvre triomphale sur les starting blocks et on la voit s'élancer dans un sprint de100 mètres au ralenti .

En fond sonore on entend le single de Yeezy intitulé No child left behind et dès les premières notes on a presque des frissons . Les sonorités s'apparentent à de l'orgue et Kanye West chante les lyrics suivantes : "Il a fait des miracles sur moi" . On comprend direct que le rappeur a gardé sa patte influencée par le christianisme comme dans son précédent album Jesus is King, paru en 2019 . On a hâte d'entendre la suite de cet album attendu comme le messi ce vendredi .

Un album dévoilé au compte goutte

Dans ce spot publicitaire, on apprend qu'une nouvelle écoute de l'album sera organisée ce jeudi au Mercedes - Benz Stadium d’Atlanta et qu’elle sera diffusée en live stream via Apple Music . Perfectionniste comme toujours, Kanye West a pris des pincettes concernant les infos qu'il dévoilait sur son album . C'est petit à petit que les fans ont pu comprendre que le projet sortait en fait cette fin de semaine . Le suspens a assez duré, maintenant on est sûr, le projet sort dans quelques heures ce vendredi .